Yanina Wickmayer op de US Open ook in het dubbel uitgeschakeld

Yanina Wickmayer is ook uitgeschakeld in het dubbel. De 3e set was er te veel aan.

In het enkelspel was Yanina Wickmayer al uitgeschakeld in de kwalificaties. Ze deed wel nog mee in het dubbel en vormde een duo met de Kazachse Yulia Putintseva. In de 1e ronde namen ze het op tegen de Zweedse Rebecca Peterson en de Russische Anastasia Potapova. Wickmayer en Putintseva begonnen meteen goed aan de partij en liepen 4-0 uit. Peterson en Potapova probeerden terug te vechten en maakten 1 break goed. Wickmayer en Putintseva wonnen serveerden het daarna uit. In set 2 duurde het wat langer, maar Wickmayer en Putintseva liepen opnieuw een break uit (5-3), maar ze maakten het niet af op de eigen opslag. Er kwam een tiebreak. Daarin liepen Peterson en Potapova 1-4 uit. Wickmayer en Putintseva maakten de kloof weer goed. Daarna bleven beide duo's on serve, maar op het einde sloegen Peterson en Potapova opnieuw toe: 7-9. Het 1e spelletje van de beslissende set was nog voor Wickmayer en Putintseva, maar daarna namen Peterson en Potapova het helemaal over. Ze wonnen 6 games op rij (1-6) en daarmee ook de wedstrijd.