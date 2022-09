Sander Gillé gaat op de US Open strijdend ten onder in het dubbel

Sander Gillé heeft op de US Open meteen zijn koffers kunnen pakken. Hij ging strijdend ten onder na bijna 3 uur tennissen.

Op de US Open speelt Sander Gillé niet aan de zijde van Joran Vliegen. Ze stonden te laag op de ranking waardoor ze niet samen op de hoofdtabel konden staan. Daarom speelde Gillé in zijn 1e ronde aan de zijde van de Pool Lukasz Kubot. Ze speelden tegen de Rus Aslan Karatsev en de Australiër Luke Saville.

In de 1e set gaven ze elkaar geen duimbreed toe. Bijna elk opslagspel werd gemakkelijk gewonnen. Aan beide kanten was er wel een breakkans, maar die werd telkens weggewerkt. In de tiebreak waren Gillé en Kubot net dat tikkeltje beter: 7-4.

Hetzelfde verhaal in de 2e set. Elk opslagspel werd gewonnen en de tegenpartij kreeg nauwelijks een kans om te breaken. De tiebreak was deze keer wat spannender. Uiteindelijk haalden Karatsev en Saville het: 7-9.

In de beslissende set gebeurde het dan toch. Karatsev en Saville konden snel breaken. Gillé en Kubot hadden op het einde van de set nog een kans om te rebreaken, maar Karatsev en Saville bleven koel en wonnen de set uiteindelijk met 2-6.