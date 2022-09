Maryna Zanevska niet opgewassen tegen het nummer 18 van de wereld

Maryna Zanevska heeft de 3e ronde op de US Open niet gehaald. De nummer 18 van de wereld was een maatje te sterk.

In de 2e ronde op de US Open stond Maryna Zanevska tegenover de Russische Veronika Kudermetova, het nummer 18 van de wereld. Zanevska staat op een 97e plaats op de WTA-ranking.

Het leek een interessante partij te worden. Zanevska maakte Kudermetova het lastig op haar 1e opslagspel, maar Kudermetova won haar 1e game en breakte nadien meteen. Zanevska kreeg daarna nog een breakkans om weer langszij te komen, maar ze kon die niet verzilveren. Het volgende game maakte Kudermetova het op de opslag van Zanevska af: 6-2.

In set 2 wachtte Kudermetova tot het 4e spelletje om toe te slaan: 3-1. Zanevska probeerde die achterstand meteen goed te maken en kreeg een breakkans, maar ze greep die niet en daarna was de wedstrijd voorbij. Kudermetova bleef in de volgende games telkens kalm en serveerde uit: 6-3.