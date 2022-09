Alison Van Uytvanck gaat er op de US Open wel meteen uit in het dubbel

Alison Van Uytvanck heeft haar 1e partij in het dubbel meteen verloren. Na 2 sets was de wedstrijd al voorbij.

In het enkelspel versloeg Alison Van Uytvanck Venus Williams. Een dag later stond Van Uytvanck opnieuw op de baan. Deze keer in het dubbel. Ze stond aan de zijde van Rosalie van der Hoek. Samen namen ze het op tegen een Amerikaans duo.

Het Amerikaanse duo nam al snel een break voorsprong. Ze gaven die voorsprong niet meer uit handen en stoomden door naar 3-6.

In set 2 sloeg het Amerikaanse duo meteen toe en gingen meteen door de opslag van Van Uytvanck en van der Hoek. Van Uytvanck en van der Hoek kregen daarna geen kans meer om de achterstand goed te maken en verloren de set met 4-6.