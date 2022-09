Afscheidnemende Serena Williams gaat nog een ronde verder op de US Open en schakelt het 2e reekshoofd uit

Serena Williams heeft haar laatste wedstrijd nog niet gespeeld. Ze won ook haar 2e partij.

In de 1e ronde had Serena Williams vlot gewonnen, maar in de 2e ronde moest ze het opnemen tegen de Estse Anett Kontaveit. Zij is de nummer 2 van de wereld.

Beiden waren in de 1e set aan elkaar gewaagd. Williams kon bij 5-4 wel serveren voor de wedstrijd, maar Kontaveit kon nog een tiebreak uit de brand slepen. Daarin nam Williams de bovenhand: 7-4.

Een ander beeld in de 2e set. Kontaveit kwam meteen 2 breaks voor. Williams breakte terug, maar Kontaveit maakte die rebreak weer ongedaan. Ze won de set uiteindelijk met 2-6.

In de beslissende set nam Williams de voorsprong. Ook hier zorgde Kontaveit voor een rebreak, maar Williams breakte meteen weer terug. Ze stoomde door naar 6-2 en de 3e ronde.