Kimmer Coppejans pakt uit met een double bagel in Frankrijk en stoomt door naar de kwartfinales

Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het challengertornooi van Toulouse. Tegen een Fransman pakte hij uit met een double bagel.

In de 2e ronde van het challengertornooi van Toulouse speelde Kimmer Coppejans tegen de Fransman Arthur Reymond.

Coppejans zette meteen de toon en won het opslagspel van Reymond. Ook nadien bleef Coppejans baas. Na ruim 20 minuten stond de 6-0 al op het bord.

Hetzelfde beeld in set 2. Coppejans ging meteen door de opslag van Reymond (deze keer met een love game). Reymond bleef moeite hebben om zijn opslag te laten draaien en na 48 minuten was de partij al gedaan met 2 keer 6-0 of een double bagel.