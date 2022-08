In het dubbel lukt het wel voor Greet Minnen op de US Open, ook Kirsten Flipkens dubbelt verder

Greet Minnen heeft zich op de US Open geplaatst voor de 2e ronde in het dubbelspel. Samen met de Hongaarse Anna Bondar won ze in 3 sets. Ook Kirstens Flipkens stootte samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo door.

In het enkelspel op de US Open kon Greet Minnen zichzelf niet trakteren op een partij tegen de nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. Een dag later moest Minnen weer aan de bak. Deze keer in de 1e ronde van het dubbel. Samen met de Hongaarse Anna Bondar speelde ze in het dubbel tegen een Chinees duo.

Minnen en Bondar begonnen meteen goed aan de partij en gingen door het opslagspel van het duo uit China. Ze konden die voorsprong niet vasthouden en het werd 3-3. Op het einde sloegen toch nog eens toe en het werd 5-7. Een ander beeld in set 2. Minnen en Bondar kwamen vroeg in de set op achterstand. Ze konden die niet meer inhalen: 6-3.

In de beslissende set namen ze vroeg het voortouw (1-4), maar ze lieten het Chinese duo nog terugkomen: 4-5. Daarna breakten Minnen en Bondar (4-6) en gingen ze door naar de volgende ronde.

OOK KIRSTEN FLIPKENS GAAT DOOR

Ook Kirsten Flipkens moest dubbelen. Samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo nam ze het op tegen een Japans duo. In set 1 kwamen Flipkens en Sorribes Tormo meteen op achterstand (0-2), maar daarna namen ze het over. Ze lieten nauwelijks nog kansen aan het Japanse duo en het werd snel 6-2.

In de 2e set gingen Flipkens en Sorribes Tormo door op hun elan. Ze liepen 2 breaks en 3-0 uit. Even leek het Japanse duo terug in de match te komen door een rebreak te forceren, maar Flipkens en Sorribes Tormo maakten die break meteen ongedaan. Daarna gingen ze door naar de setwinst (6-1) en dus ook de zege.