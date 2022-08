David Goffin moet meteen inpakken op US Open

David Goffin is er niet in geslaagd de eerste ronde van de US Open te overleven.

Onze landgenoot verloor na 4,5 uur spelen met 3-6, 7-5, 6-4, 3-6 en 7-6 (11/9) van de Italiaan Lorenzo Musetti. De Nederlander Gijs Brouwer is de volgende tegenstander voor Musetti. De kwalificatiespeler won met 6-3, 6-4, 6-4 winst tegen de Fransman Adrian Mannarino. Het is al van begin juli geleden dat Goffin nog een ATP-wedstrijd wist te winnen.