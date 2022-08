US Open: bij de mannen en de vrouwen sneuvelt er al een topper, titelverdediger gaat vlot door

Dag 1 van de US Open en er vielen al enkele verrassingen. Titelverdiger Daniil Medvedev liet zich niet verrassen.

De Roemeense Simona Halep is na haar blessures nog steeds op de terugweg. Op Wimbledon leek het al de goede kant uitgaan. Ze haalde daar de halve finales. Op de US Open echter werd ze al meteen in de 1e ronde uitgeschakeld. Ze verloor met 2-6, 6-0 en 4-6 van de Oekraïense Daria Snigur.

Ook bij de mannen kon een topper al meteen zijn koffers pakken. De Griek Stefanos Tsitsipas verloor in 4 sets van de Colombiaan Daniel Elahi Galan. Het werd 0-6, 1-6, 6-3 en 5-7. De wedstrijd duurde bijna 3 uur.

Titelverdediger Daniil Medvedev liet zich niet verrassen. Hij won in 3 sets van Stefan Kozlov. Het werd 6-2, 6-4 en 6-0. Ook Serena Williams, die na de US Open wellicht afscheid neemt, won haar 1e partij. Ze won van de Montenegrijnse Danka Kovinic met 2 keer 3-6.