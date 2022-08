Maryna Zanevska kent weinig problemen bij haar 1e klip op de US Open

Maryna Zanevska heeft haar 1e partij op de US Open gewonnen. Ze won vlot in 2e sets.

Op de US Open was Maryna Zanevska de 1e Belgische die in actie moest komen. Ze speelde tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

In het 1e spelletje had Zanevska moeite om haar opslagspel te behouden. Toch trok ze aan het langste eind. Daarna forceerde ze meteen het breakpunt en daarmee was de trein vertrokken. Ze gunde Vandeweghe nog 1 game en won de set met 1-6.

In set 2 ging het gelijkop, maar Zanevska kon haar opslagspel gemakkelijker behouden. Vandeweghe moest meer moeite doen en ook enkele breakkansen toestaan. Bij 5-5 kreeg Zanevska 2 breakkansen en ze verzilverde die. Daarna maakte ze het af op de eigen opslag: 5-7.