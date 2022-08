Zorgt Alison Van Uytvanck ervoor dat naast Serena Williams ook Venus Williams afscheid neemt op de US Open?

Venus Williams speelt op haar 42e nog altijd, maar ze is ondertussen afgezakt naar plaats 1504 op de WTA-ranking. Op de US Open staat ze tegenover Alison Van Uytvanck.

In haar carrière won Venus Williams 7 grandslamtitels, waarvan 2 keer de US Open. Ondertussen is Williams afgezakt naar plaats 1504 op de WTA-ranking. De laatste 3 jaar speelde ze amper 25 wedstrijden. Daarvan won ze er 4. Ze speelde zo weinig wedstrijden door onder meer blessures en haar leeftijd.

Voor de US Open kreeg Williams door haar staat van dienst en haar nationaliteit een wildcard. Daarmee staat ze op haar 91e grandslam. Een absoluut record. Niemand stond bij de mannen en de vrouwen ooit meer op een grandslamtornooi.

Williams lootte Alison Van Uytvanck in de 1e ronde. Velen verwachtten dat het haar laatste tornooi wordt. De wedstrijd staat ook geprogrammeerd in het Arthur Ashe Stadium. Ook de organisatoren spelen in op een mogelijk historisch moment.

Op die manier zou New York afscheid kunnen nemen van 2 legendes en ook 2 zussen. Ook Serena Williams kondigde eerder al aan dat ze na de US Open zich meer zal focussen op andere dingen die belangrijk zijn voor haar.