Mertens voelt zich klaar voor US Open: "Met juiste vorm kan er veel"

Elise Mertens is klaar voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Dat doet ze met een nieuwe coach

Philippe Dehaes is de nieuwe coach van Elise Mertens. "Ik heb even gewacht om een coach te zoeken waar ik me echt goed bij voel. Hij is heel positief en heel gemotiveerd. En het is ook een voordeel dat het een Belg is, want ik ben graag thuis, ik train graag thuis", zegt Mertens bij Sporza.

Op het toernooi van Cleveland haakte Mertens nog af doordat ze was last had van haar bovenbeen en nog wat andere kwaaltjes. "Ik doe er alles aan om helemaal fit te zijn tegen dinsdag. Ik lig 3 uur op de behandeltafel per dag".

Mertens bevestigt ook dat het niveau bij de vrouwen sterk gestegen is. "Het niveau in het vrouwentennis ligt heel dicht bij elkaar. Als je vorm goed is, dan moet je pakken wat je kan. Dat maakt het spannend, alles is eigenlijk wel mogelijk. Het lijkt misschien alsof we meer fouten maken, maar er zit ook gewoon meer durf in het spel. Er zijn meer fouten, maar ook meer winners".