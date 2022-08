Adrian Mannarino, Liudmila Samsonova en Daria Kasatkina houden een goede generale repetitie voor de US Open

Adrian Mannarino heeft het ATP-tornooi van Winston-Salem gewonnen. Liudmila Samsonova en Daria Kasatkina wonnen respectievelijk in Cleveland en Granby.

Een week voor de US Open werd er nog een ATP-tornooi gespeeld. In de finale van Winston-Salem stonden de Fransman Adrian Mannarino en de Serviër Laslo Djere die David Goffin in de 1e ronde had uitgeschakeld. Djere pakte in de 1e set het 1e breakpunt, maar Mannarino kon langszij komen. Er kwam een tiebreak en daarin was Mannarino duidelijk de sterkste: 1-7. In de 2e set had Mannarino aan 1 break genoeg om de match uit te serveren: 4-6. Het is nog maar zijn 2e ATP-titel. In 2019 won hij op het gras van Rosmalen.

Bij de vrouwen waren er 2 WTA-tornooien. In Cleveland speelde Liudmila Samsonova tegen Aliaksandra Sasnovich. Beiden komen uit Rusland. Samsonova probeerde meteen het voortouw te nemen, maar ze kon pas in 2e instantie haar break verzilveren: 3-1. Daarna ging ze door op haar elan en ze gunde Sasnovich geen enkel spelletje meer: 6-1. In set 2 had Samsonova genoeg aan 1 break: 6-3.

In Granby stonden de Russische Daria Kasatkina en de Australische Daria Saville tegenover elkaar. Kasatkina had in de 1e set telkens de bovenhand, maar Saville was een taaie en breakte telkens terug. Uiteindelijk kon Kasatkina het toch afmaken: 6-4. Hetzelfde beeld was te zien in set 2. Kasatkina kon op het einde het laken naar zich toetrekken en won ook set 2 met 6-4.