Ook Zizou Bergs overleeft de kwalificaties van de US Open niet

Zizou Bergs heeft de kwalificaties van de US Open niet overleeft. Hij verloor in de laatste kwalificatieronde van een Chinees.

Met enkel nog Zizou Bergs stond er nog 1 Belg in de kwalificaties van de US Open. Bergs speelde in de laatste kwalificatieronde tegen de Chinees Zhizhen Zhang. De partij werd enkele keren onderbroken door de regen.

Al van bij het 1e opslagspel had Bergs het moeilijk. Hij moest meteen inleveren en ook zijn 2e kon hij niet behouden: 0-4. Zhang kwam nooit in de problemen en serveerde rustig uit: 2-6.

Bergs begon beter aan de 2e set en ging mee tot 2-2. Dan verloor hij opnieuw zijn opslagspel en kwam hij 2-4 achter te staan. Zhang moest nooit breakkansen toestaan en had die ene break genoeg om de partij te beslissen: 4-6.