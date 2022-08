Controverse op de US Open: verschillende ballen zorgen voor controverse

De US Open staat voor de deur, maar nog voor het tornooi goed en wel begonnen is, is er al enige controverse. De reden: de verschillende ballen bij de mannen en vrouwen.

Paula Badosa, het nummer 4 van de wereld, maakte het op Instagram nog eens duidelijk: mannen en vrouwen spelen met verschillende ballen op de US Open. De mannen krijgen er geschikt voor hardcourt. Die voor de vrouwen zijn geschikt voor gravel en indoorterreinen. De vrouwen zijn in het nadeel, want de US Open wordt op hardcourt gespeeld.

Ook het nummer 1 van de wereld Iga Swiatek foetert. "Ik begrijp dat niet", vertelde ze aan Sporza. "De ballen waarmee wij moeten spelen, zijn moeilijker te controleren. Die vliegen alle kanten uit."

De reden dat vrouwen met andere ballen moeten spelen moeten we zoeken in 2004. De US Open voerde toen lichtere ballen in om minder blessures te hebben en om voor meer spektakel te zorgen. "Dat is al lang achterhaald", aldus Swiatek. "We zijn nu fysiek beter voorbereid. En trouwens in Europa kunnen we die ballen zelfs niet kopen."

De WTA liet ondertussen weten dat ze naar de klachten luisteren. Ze geven aan dat de keuze is om blessures te vermijden. Ze zullen de situatie in de gaten houden en het debat met de speelsters en wetenschappers aangaan.