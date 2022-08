Ysaline Bonaventure kent weinig moeite met Amerikaanse en stoot door naar de volgende kwalificatieronde van de US Open

Ysaline Bonaventure heeft zich geplaatst voor de 2e kwalificatieronde van de US Open. Ze maakte snel korte metten met een Amerikaans

Ook Ysaline Bonaventure probeert zich via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel van de US Open. Haar 1e horde was de Amerikaanse Christina McHale.

Bonaventure zat meteen goed in de partij en liep 1-3 uit. McHale kon de rebreak forceren en kwam terug tot 3-3. Daarna nam Bonaventure het weer over en ze trok de 1e set naar zich toe: 3-6.

Set 2 kon niet beter beginnen voor Bonaventure: ze ging meteen door de opslag van McHale. Bonaventure liet McHale niet meer in de wedstrijd komen en ze stoomde door naar 0-5. Toch leek er even hoop te zijn voor McHale. Ze ging door de opslag van Bonaventure, maar meteen daarna stelde Bonaventure orde op zaken: 1-6.