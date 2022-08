Ongevaccineerde Djokovic mag niet deelnemen aan US Open

Novak Djokovic mistte eerder dit jaar al de Australian Open. Hij reisde wel af naar Melbourne maar moet uiteindelijk weer terug naar huis nog voor het toernooi is begonnen.

Ook nu kan Djokovic dus niet deelnemen omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. En de VS vraagt een bewijs van vaccinatie voor die iemand het land binnen wil. Daardoor kon Djokovic ook geen voorbereidingswedstrijden spelen op hardcourt. Zijn laatste wedstrijd is momenteel de finale van Wimbledon op 10 juli.

Djokovic kondigde het nieuws zelf aan op Twitter. "Jammer genoeg kan ik deze keer niet naar New York afreizen voor de US Open. Bedankt aan alle fans voor jullie berichten en steun. Ik wens mijn collega’s veel geluk toe. Ondertussen zal ik in goede conditie blijven en met goede hoop wachten op een mogelijkheid om opnieuw te kunnen deelnemen. Ik zie je snel, tenniswereld!"

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼