Zizou Bergs zet gravelspecialist vlot opzij op hardcourt van US Open en zit ook in tweede kwalificatieronde

Zizou Bergs zit in de tweede kwalificatieronde op de US Open. Op het hardcourt, de ondergrond waar in New York op gespeeld komt, kwam hij beduidend beter voor de verf dan zijn tegenstander.

Om de eerste horde te nemen, moest Bergs voorbij Renzo Olivo. Elke finale die de Argentijn haalde in zijn carrière, was in een graveltoernooi. Op hardcourt moest Olivo wel te pakken zijn. Het hielp ook dat Bergs de meest efficiënte speler was bij de belangrijke punten in de aanvangsfase.

BERGS BLIJFT NA SETWINST DRUK OPVOEREN

Zo liep onze landgenoot 3-1 uit. Waarna Bergs vol het gaspedaal induwde: op eigen service liet hij nog amper één puntje liggen, terwijl hij wel een tweede break er bovenop deed: 6-2. Bergs voerde ook meteen de druk op in het begin van de tweede set en dat resulteerde eens te meer in een 3-1.

Deze keer was Olivo hierna wel in staat om aan te klampen. Meer dan de schade beperken, was het echter niet. Bergs gaf geen krimp op de eigen opslag en plaatste zich met 6-2 en 6-4 voor de tweede kwalificatieronde. Eerder had Yanina Wickmayer bij de dames al hetzelfde gedaan.