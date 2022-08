📷 Ex-nummer één geeft forfait voor US Open door zwangerschap

De Duitse Angelique Kerber (34) geeft forfait voor de US Open. En daar heeft ze wel een heel goede reden voor.

Angelique Kerber zal een tijdje niet tenissen want de Duitse is namelijk zwanger. Dat heeft ze aangekondigd op Instagram.

"Ik wilde heel graag spelen op de US Open maar ik heb besloten dat twee tegen één geen eerlijke competitie is. Ik ben dankbaar voor de nieuwe weg die ik ga inslaan. Eerlijk gezegd ben ik nerveus en opgewonden tegelijk".

Kerber won in haar carrière drie Grand Slams. In 2016 won ze de Australian Open en de US Open en werd ze door die winst in New York ook nummer één van de wereld. In 2018 won ze ook Wimbledon.