Damestennis: Wickmayer wint eerste kwalificatiematch US Open, Benoît wint in Horb

Op de US Open heeft Yanina Wickmayer de eerste ronde van de kwalificaties gemakkelijk gewonnen. Marie Benoît won eerder op het toernooi van Horb.

Yanina Wickmayer heeft in de eerste ronde van de kwalificaties op de US Open gemakkelijk gewonnen van de Russische Anastasiya Komardina.

Wickmayer had weinig moeite met de Russische en na net meer dan een uur was ze klaar met Komardina. Ze won in twee sets met telkens 6-2.

Marie Benoît

Marie Benoît kwam in actie op het IFT- toernooi in Horb. Ook zij won makkelijk met twee keer 6-0 tegen de Sloveense Ziva Falkner. In de volgende ronde speelt ze opnieuw tegen een Sloveense, Veronika Erjavec.