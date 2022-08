Belgen in actie: Gillé en Vliegen verliezen in achtste finales Winston-Salem, landgenoot in kwalificaties US Open

Gillé en Vliegen zijn niet voorbij de achtste finales in Winston-Salem geraakt. Elders in de VS werd op de US Open al getennist. In de kwalificaties, weliswaar.

Eerst het verhaal van Gillé en Vliegen: met de Australiër Ebden en de Brit Jamie Murray was de tegenstand voor hen niet min. Gillé en Vliegen keken ook snel tegen een achterstand aan, maar maakten die onmiddellijk goed. Bij 6-5 moest het Belgische duo al eens een setbal redden. Dat liep toen nog goed af. In de tiebreak moesten onze landgenoten dan toch het onderspit delven. In de tweede set voltrok zich een scenario dat ze al eens hadden meegemaakt: na vier spelletjes stonden ze 3-1 achter. In tegenstelling tot de openingsset kwam het deze keer niet tot een terugkeer. Ondanks een breakbal en het spelen van een beslissend punt bij 4-3. De service van Ebden en Murray bleef overeind, zij wonnen dan ook met 7-6 (7/5) en 6-4. GEERTS OUT IN EERSTE KWALIFICATIERONDE US OPEN Het is de week voorafgaand aan de US Open en dus ook de week van de kwalificatiematchen. Michael Geerts, inmiddels de derde beste Belgische man in het enkelspel, speelde voor het eerst een kwalificatiematch voor een Grand Slam. Zijn tegenstander Travaglia nam afstand in de loop van de eerste set en trok aan het eind van set 2 ook aan het langste eind in twee spannende games. Eindstand: 6-3 en 6-4 voor de Italiaan.