Greet Minnen na drie uur onderuit tegen eerste reekshoofd in Canada

Greet Minnen heeft op het toernooi van het Canadese Granby niet kunnen stunten.

Minnen verloor van het eerste reekshoofd Daria Kasatkina na een partij die net geen drie uur duurde.

Het was de eerste ronde van het toernooi van Granby. Setstanden waren 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 op het bord.

Ook in Washington en Concord, de voorbereiding op de US Open, ging ze er telkens in de eerste ronde uit.