Elise Mertens geeft uitleg voor haar forfait in Cleveland: "Uit voorzorg voor de US Open"

Elise Mertens liet maandag weten dat ze past voor het WTA-tornooi van Cleveland. Ondertussen gaf haar coach ook de reden voor het forfait.

Normaal zou Elise Mertens in de 1e ronde op het WTA-tornooi van Cleveland tegen de Roemeense Sorana Cirstea spelen, maar ze gaf in laatste instantie verstek. Ze heeft last van een dijbeenblessure.

Dat plaatst vraagtekens bij haar deelname aan de US Open. Mertens' nieuwe coach Philippe Dehaes stelde iedereen gerust. "In Cleveland kwam Mertens aan met wat pijn in haar dijbeen", vertelde hij aan Sporza. "Het is heel licht, maar ze voelde het 's morgens al tjidens de opwarming."

"Mertens wil een week voor de US Open gewoon geen risico's nemen", ging Dehaes verder. "Uit voorzorg trok ze zich terug. Er is geen probleem, maar we willen de zaken ook niet erger maken."