Alison Van Uytvanck hoopt pijnvrij US Open te bereiken

Alison Van Uytvanck is deze week niet van de partij op het toernooi in het Canadese Granby.

Onze landgenote sukkelt met de rug en wil zich helemaal voorbereiden op de US Open. Eind juli kwam Van Uytvanck voor het laatst in actie in Praag.

Volgens de entourage van de tennisster sukkelt Van Uytvanck nog steeds met de rug en kwam het toernooi in Canada nog te vroeg.

Conditioneel is er geen enkel probleem, enkel de opslag zorgt voor de nodige problemen. Volgende week gaat de US Open van start.