Niet ideaal in aanloop naar de US Open: Elise Mertens moet op de valreep afhaken voor toernooi van Cleveland

Een vervelende situatie voor Elise Mertens in aanloop naar de US Open. Het toernooi van Cleveland zal het zonder haar moeten stellen.

Het was uitkijken naar de eersterondepartij van Elise Mertens. Omstreeks 17u zou ze het in Cleveland opnemen tegen de Roemeense Sorana Cirstea, zowat haar zwarte beest. Dat zou een goede test zijn met het oog op het derde grandslamtoernooi van het jaar. Het is er echter niet van gekomen.

RACE TEGEN DE TIJD

Elise Mertens heeft op het laatste moment nog moeten afzeggen met een blessure. Dat kan uiteraard een voorzorgsmaatregel zijn, maar de US Open begint binnen een week al. Als de aard van de kwetsuur vrij ernstig is, wordt het een race tegen de tijd om de start van de Grand Slam te halen.

De Mexicaanse lucky loser Zacarías werd door de organisatie in Cleveland nog opgetrommeld om het tegen Cirstea op te nemen. Niet meteen de affiche waar vanuit gegaan werd, maar het is niet anders.