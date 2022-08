Maryna Zanevska uitgeschakeld in Granby, Greet Minnen wint van Kimberley Zimmermann in het dubbel

Maryna Zanevska heeft zich niet geplaatst voor de 2e ronde in Granby. In het dubbel was er een Belgisch onderonsje. Greet Minnen won het pleit en stuurde Kimberley Zimmermann naar huis.

In Canada is er een week voor de US Open nog het WTA-tornooi van Granby. Maryna Zanevska speelde tegen Harriet Dart. Zanevska begon niet goed aan de partij en moest meteen haar opslagspel inleveren. Ze probeerde de 1e set nog te winnen, maar kreeg geen enkele breakkans. Dart won zo de 1e set met 6-4. Set 2 begon beter voor Zanevska en ze breakte naar 2-4, maar Dart kon meteen rebreaken. We leken naar een tiebreak af te steven, maar Dart kon toch nog een opslagspel van Zanevska afsnoepen. Dart won de set met 7-5 en schakelde zo Zanevska uit. GREET MINNEN KENT WEINIG PROBLEMEN In het dubbeltornooi van Granby stonden 2 Belgen tegenover elkaar. Greet Minnen speelde samen met Anna Bondar tegen Kimberley Zimmermann en Sabrina Santamaria. In de 1e set kenden Minnen en Bondar geen problemen. Ze wonnen elk opslagspel overtuigend: 6-0. Ook in set 2 leken Minnen en Bondar gemakkelijk naar de winst te kunnen gaan, maar Zimmermann en Santamaria vochten terug naar 4-4. Bij 5-4 konden Minnen en Bondar de beslissende break forceren en stootten ze door naar de 2e ronde.