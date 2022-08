Kimmer Coppejans meer getest in tweede partij maar haalt wel de hoofdtabel in Banja Luka

Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel in Banja Luka. Dat moest met twee partijen in de kwalificaties gebeuren.

Met de Roemeen Bogdan Apostol had Coppejans amper moeite gekend. Enkel een klein beetje in de eerste set: het werd 6-4 en 6-0. In zijn tweede kwalificatiematch trof Coppejans Alexandar Lazarov en die bood meer weerstand.

COPPEJANS HOGER GEPLAATST

Zeker in de openingsset gaven beide spelers, die het nog nooit tegen mekaar hadden opgenomen, mekaar geen duimbreed toe. Hun rankings liggen ook behoorlijk dicht bij mekaar: Coppejans is nummer 312 van de wereld, Lazarov nummer 391. Coppejans zou dus toch lichtjes de betere moeten zijn en dat werd ook vertaald in de score. Onze landgenoot was de beste in de tiebreak.

Zo had Coppejans alvast de eerste set beet. Ook in de tweede set bleef de spanning intact, al zorgde Coppejans wel voor een break verschil en dat was ook de definitieve beslissing in de wedstrijd. Met 7-6 (7/4) en 6-4 verzekerde Coppejans zich van een stek op de hoofdtabel.