David Goffin verliest ook in Winston-Salem in de 1e ronde

David Goffin heeft de 1e ronde in Winston-Salem niet overleefd. Hij verloor in 3 sets van de Serviër Laslo Djere.

Het ATP-tornooi is het laatste voorbereidingstornooi voor de US Open. David Goffin speelde in de 1e ronde tegen de Serviër Laslo Djere. Goffin kon in de aanloop van de US Open nog geen enkele keer de 1e ronde overleven.

Goffin begon goed aan de partij en liep een break uit, maar Djere kon meteen rebreaken. Bij 4-3 ging Djere nog eens door de opslag van Goffin en daarna maakte hij het af op de eigen opslag: 6-3.

In set 2 behielden beide spelers eerst hun opslagspel. Er waren geen breakkansen. Toch kon Goffin een breakpunt forceren en hij liep 2-5 uit. Daarna serveerde Goffin rustig uit (3-6) en we gingen naar een beslissende set.

In die beslissende set begon Goffin meteen met een break, maar Djere kon weer langszij komen. Op het einde waren er enkele felbevochten games die Djere won. Hij maakte het dan ook af met 6-3.