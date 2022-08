Borna Coric behaalt zijn mooiste overwinning in Cincinnati, Caroline Garcia wint bij de vrouwen

Borna Coric heeft in Cincinnati zijn mooiste tornooizege van zijn carrière behaald. Bij de vrouwen versloeg Caroline Garcia Petra Kvitova.

Cincinnati is een van de prestigieuze tornooien in de aanloop naar de US Open. Bij de mannen stonden Borna Coric en Stefanos Tsitsipas in de finale.

Tsitsipas begon het beste aan de partij en liep 4-1 uit, maar Coric vocht terug en er kwam een tiebreak. Daarin hield Coric geen spaander heel van Tsitsipas: 0-7. Tsitsipas kreeg bij het 1e opslagspel van de 2e set 3 breakkansen, maar Coric kon zijn opslagspel nog behouden. Daarna maakte hij het af met 2-6. Het is nog maar de 3e tornooizege van Coric. Zijn laatste dateerde al van 2018.

Bij de vrouwen stonden Petra Kvitova en Caroline Garcia in de finale. Garcia toonde in de 1e set meteen wat ze waard was en liep 0-4 uit. Daarna serveerde ze rustig uit: 2-6. Ook in de 2e set kon Garcia meteen een break forceren. Kvitova kreeg nadien nog enkele breakkansen, maar Garcia kon die elke keer wegwerken en ze won set 2 met 4-6.