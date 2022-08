Alison Van Uytvanck geeft forfait voor het tornooi in Granby, wat met de US Open?

Alison Van Uytvanck heeft forfait gegeven voor het tornooi van Granby. Mogelijk komt de US Open voor haar in gevaar.

Het is al van eind juli geleden dat Alison Van Uytvanck nog een wedstrijd speelde. Ze moest toen in Praag al opgeven in de 1e ronde. Ze had een rugblessure opgelopen. Een hernia was het verdict.

Van Uytvanck moest het prestigieuze tornooi van Cincinnati laten voorbijgaan en dat moet ze nu ook met dat van Granby doen. Normaal was het 2e reekshoofd in Canada. Zo lijkt ze nog altijd niet hersteld van haar hernia.

Een week na Granby begint al de US Open. Het wordt afwachten of Van Uytvanck daar zal kunnen meedoen.