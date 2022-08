Elise Mertens gaat er na knappe stunt dan toch uit in na spannende tweesetter in achtste finales Cincinnati

Einde verhaal dan toch voor Elise Mertens in Cincinnati. Haar knappe stunt in de tweede ronde heeft geen vervolg gekregen.

Elise Mertens had nummer 14 van de wereld Karolína Plíšková uit het toernooi gekegeld. Een stunt, want Mertens is zelf weggezakt naar de 33ste plaats op de wereldranglijst. Haar opdracht werd er niet makkelijker op. In de achtste finales stond ze tegen de ex-nummer 4 van de wereld Caroline Garcia.

Niet getalmd, gewoon er tegenaan, dacht Mertens. De Belgische nummer 1 ging uitstekend van start en had meteen een voorsprong beet. Die moest ze ook wel onmiddellijk terug inleveren. Garcia sloeg bij 5-4 nog een keertje toe op de service van Mertens en had zo ook meteen de setwinst te pakken.

REBREAK REDT MERTENS NIET

Toen Mertens na een felbevocht spelletje ook een break achter kwam in de tweede set, zag het er helemaal mooi uit voor de Française. Mertens dwong wel nog eens een 0-40 af, maar kon de breakballen niet benutten. Met haar rug tegen de muur slaagde ze er dan wel in de rebreak te forceren. Garcia maakte nadien echter definitief het verschil en won met 6-4 en 7-5.