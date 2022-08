Belgisch succes in het dubbel: Elise Mertens, Ysaline Bonaventure en Sander Gillé allen naar halve finales

Goed nieuws van de Belgen in het dubbelspel. Elise Mertens, Ysaline Bonaventure en Sander Gillé hebben allen hun meest recente dubbelmatch gewonnen en zich voor de halve finales geplaatst op de respectievelijke toernooien.

Elise Mertens ligt eruit in het enkelspel in Cincinnati, maar staat in het dubbel mooi in de halve finales. Om dat te verwezenlijken, moest ze samen met Veronika Kudermetova voorbij de Canadese Dabrowski en de Mexicaanse Olmos. De eerste set ging heel vlot, maar in de tweede set waren de rollen omgekeerd. Mertens en Kudermetova zetten dan wel orde op zaken in de supertiebreak: 6-2, 1-6 en [10-3].

Ysaline Bonaventure heeft hetzelfde stadium dan weer bereikt op het ITF-toernooi van Bronx aan de zijde van de Pattinama Kerkhove. Ze hebben de Russische Andreeva en de Chinese Yuan opzij kunnen zetten. Het Belgisch/Nederlandse duo domineerde een groot stuk van de match en leidden met 6-2 en 4-1. Nadien kwamen hun opponenten terug, maar in de tiebreak maakten Bonaventure en haar dubbelpartner het af: 6-2 en 7-6 (7/4).

Ook in het mannentennis kwam er een landgenoot in actie. Sander Gillé speelt op de challenger in Vancouver aan de zijde van de Amerikaan Schnur. Aan de andere kant van het net stonden de Australiërs Saville en Thompson. Enkel in de eerste set was er enige spanning. Gillé en Schnur triomfeerden met 6-4 en 6-2 en gaan dus ook een ronde verder.