Ysaline Bonaventure in het dubbel wel een ronde verder in de Bronx

Ysaline Bonaventure was in de Bronx uitgeschakeld in het enkelspel, maar in het dubbel heeft ze zich wel kunnen plaatsen. Ze won na de supertiebreak.

Voor het dubbeltornooi op het ITF-tornooi van de Bronx is de dubbelpartner van Ysaline Bonaventure de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove. Ze speelden tegen de Roemeense Irina Bara en de Georgische Ekaterine Gorgodze. Tijdens de 1e spelletjes van de wedstrijd waren beide duo's aan elkaar gewaagd. Daarna konden Bara en Gorgodze een 1e breakpunt forceren. Bonaventure en Pattinama Kerkhove probeerden nog te rebreaken, maar ze liepen tegen een nieuw breakpunt aan: 6-2. Bonaventure ne Pattinama Kerkhove moesten nog herstellen van dat setverlies en ze stonden in set 2 meteen 2-0 achter. Daarna breakten ze elke keer terug, maar Bara en Gorgodze kwamen telkens weer op voorsprong. Uiteindelijk kwamen ze toch weer on serve. Bij 5-5 breakten Bonaventure en Pattinama Kerkhove en forceerden een supertiebreak. Daarin namen ze meteen een voorsprong en ze stonden die niet meer af: 4-10.