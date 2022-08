Rafael Nadal verliest in Cincinnati meteen bij zijn rentree

Rafael Nadal heeft bij zijn 1e wedstrijd na Wimbledon meteen verloren. Hij verloor in 3 sets van een Kroaat.

Op Wimbledon moest Rafael Nadal in de halve finales forfait geven. Hij had te veel last van een buikspierblessure. Sindsdien bleef hij aan de kant om te herstellen van zijn blessure.

Op het prestigieuze tornooi van Cincinnati keerde Nadal terug. In de 1e ronde was hij nog vrij omdat hij het 2e reekshoofd is. In de 2e ronde speelde hij tegen de Kroaat Borna Coric.

In de 1e set konden beide heren geen afstand nemen. De tiebreak gaf de beslissing en het was Coric die aan het langste eind trok. Nadal kon in set 2 bij 3-3 een break forceren. Hij won die set met 4-6. In de beslissende set maakte Coric de beslissende break. Zo stuurde hij Nadal wandelen met 7-6(9), 4-6 en 6-3.