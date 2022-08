Serena Williams meteen onderuit tegen winnares van US Open

Serena Williams is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati.

Serena Williams kon één set lang standhouden tegen Emma Raducanu, maar moest dan het hoofd buigen. De winnares van de US Open van vorig jaar begon met 4-1 sterk, maar Williams kwam beter in de partij. Toch ging de eerste set met 6-4 naar Raducanu. Nadien stond er geen maat meer op de Britse. De tweede set eindigde op 6-0. De wedstrijd duurde een uur en vijf minuten. In de volgende ronde wacht Raducanu een duel met Wit-Russische Victoria Azarenka. Die won in haar eerste ronde van de Estse Kaia Kanepi.