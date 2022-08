Nieuwe nederlaag doet niet veel goeds vermoeden voor Naomi Osaka

De voormalige nummer 1 van de wereld moest op het toernooi van Cincinnati in de eerste ronde de koffers pakken.

Na een achillespeesblessure blijft het maar moeizaam gaan voor Naomi Osaka. In de eerste ronde in Cincinnati verloor ze met 4-6 en 5-7 van Zhang Shuai.

Het was het derde toernooi na haar comeback. De aanloop naar de US Open die ze in 2018 en 2020 won verloopt zo bijzonder moeizaam.

“Ze voelde zich misschien niet goed vandaag, want ze speelde niet op haar best”, zei Zhang na afloop van haar partij.