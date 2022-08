Mertens ronde verder in Cincinnati na winst tegen nummer 14

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 3e ronde in Cincinnati. In de eerste set ging het nog wat moeizaam maar in de tweede set ging het heel wat beter en versloeg ze de nummer 14 van de wereld.

Na een makkelijke eerste ronde op het WTA-tornooi van Cincinnati trof Elise Mertens in een lastigere tegenstander, het nummer 14 van de wereld Karolina Pliskova. Vooral in de eerste set ging het heel gelijk op en dwong de Tsjechische Pliskova Mertens tot een tiebreak. Mertens won die tiebreak met 7-3 en de veer leek wat gebroken bij Pliskova. In de tweede set ging het heel wat beter voor Mertens en kon ze haar spel beter opleggen. Ze won de tweede set dan ook makkelijker met 6-3 en was na ruim anderhalf uur klaar met de Tsjechische.