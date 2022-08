Elise Mertens houdt hoofd koel in tiebreaks en haalt met haar dubbelpartner de kwartfinales in Cincinnati

Ook in het dubbel kent Elise Mertens succes in Cincinnati. Ze heeft de kwartfinales bereikt, nadat ze in haar eerste match samen met haar dubbelpartner twee tiebreaks naar haar hand zette.

Met de Tsjechische Marie Bouzková en de Duitse Laura Siegemund kregen Elise Mertens en Veronika Kudermetova meteen twee pittige tegenstandsters voorgeschoteld. Mertens en Kudermetova kwamen ook 0-2 achter, maar maakten die achterstand onmiddellijk goed. In de tiebreak konden ze de set alsnog binnenhalen, nadat ze eerst een setbal hadden moeten wegwerken. Het begin van de tweede set leek veel op die van de eerste: een vroege voorsprong voor Bouzková en Siegemund. Die duwden door en liepen uit naar 1-5. Een derde set leek dus onvermijdelijk, maar dat was buiten de vechtlust van het Belgisch/Russische duo gerekend. Mertens en Kudermetova kwamen nog helemaal terug en maakten het in een nieuwe tiebreak nog af in de tweede set met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4).