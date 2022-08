Bergs en Bemelmans meteen uitgeschakeld in Vancouver

Zizou Bergs en Ruben Bemelmans hebben zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Canadese Vancouver.

Bemelmans trok voor de gelegenheid nog eens zijn schoenen aan, maar dat leverde geen overwinning op.

Tegen de Indiërs Yuki Bhambri en Saketh Myneni werd in drie sets verloren: 6-4, 2-6 en 10/5 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 17 minuten.

Bergs raakte ook meteen uitgeschakeld in het enkelspel. Hij ging in de eerste ronde onderuit in drie sets tegen de Canadese wildcard Gabriel Diallo: 4-6, 6-2 en 7-6 (7/5).