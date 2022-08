Nog Belgische nederlagen: Bonaventure en Bergs verliezen in het enkelspel, Flipkens in het dubbel

Naast Goffin zijn er nog Belgen in actie gekomen. Het verliezen hoorde er helaas voor hen ook bij. Geen enkele van deze wedstrijden resulteerden in een Belgische zege.

Zeker voor Ysaline Bonaventure is dat een domper, want op het ITF-toernooi van Bronx mocht toch verwacht worden dat zij verder zou geraken dan de eerste kwalificatieronde. Kimberly Birrell had echter andere plannen. De Australische kende een veel betere start. Toen ze aan het eind van set 2 dan nog eens toesloeg op de service van Bonaventure, was de match beslist. Het werd 6-3 en 6-4.

Nog in het damestennis was Kirsten Flipkens naar Cincinnati getrokken, om daar te dubbelen aan de zijde van de Spaanse Sorribes Tormo. Ze hadden het in de eerste ronde van het WTA-toernooi lastig tegen de Oekraïens/Letse tandem Kichenok/Ostapenko. Flipkens en Sorribes Tormo kwamen nog wel voor in set 2, maar die voorsprong konden ze niet vasthouden. Eindstand: 6-1 en 7-5.

Zizou Bergs was nog diegene die het dichtst bij de zege kwam en wel op de challenger van Vancouver. Hij won in de eerste ronde de eerste set tegen de Canadees Gabriel Diallo. Die stelde nadien wel orde op zaken, waarna er nog een spannende ontknoping volgde. In de beslissende tiebreak deed Diallo het net iets beter dan Bergs. Een vroege uitschakeling dus voor onze landgenoot met 4-6, 6-2 en 7-6 (7/5).