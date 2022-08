David Goffin stuit op de hoofdtabel in Cincinnati op Amerikaan

De hoofdtabel, die had David Goffin (ATP-62) wel bereikt in Cincinnati. Meer zat er niet in. Een Amerikaan bleek te sterk in de eerste ronde.

Met overwinningen tegen Gaston en Tseng had Goffin zich verzekerd van een stek op de hoofdtabel. Volgende tegenstander was een andere kwalificatiespeler in de persoon van Marcos Giron (ATP-54). Die werkte bij zijn tweede opslagbeurt al twee breakpunten weg. Goffin zou zich die gemiste kansen betreuren, want richting het einde van de set sloeg Giron dan weer toe bij zijn eerste breakkans. De Amerikaan dacht na zijn setwinst meteen door te duwen. David Goffin kon een onmiddellijke achterstand in de tweede set wel vermijden, maar enkele spelletjes later kwam het dan toch weer tot serviceverlies. Giron had zo de winst binnen handbereik. Niet dat het nadien heel vlot ging, maar echt in de problemen kwam Giron zelf niet meer op de eigen opslag. Hij schakelde Goffin uit met 6-3 en 6-4.