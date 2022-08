ATP Challenger: Michael Geerts kan in Polen 1 set strijd leveren

Op het challengertornooi van Grodzisk Mazowiecki heeft Michael Geerts meteen mogen inpakken. Hij verloor van een Duitser in 2 sets.

In de aanloop naar de US Open zijn tegenwoordig de meeste tornooien op het Amerikaanse continent, maar ook in Europa zijn er nog enkele tornooien. In het Poolse Grodzisk Mazowiecki stond Michael Geerts in de 1e ronde. Hij speelde tegen de Duitser Marko Topo.

Tijdens de 1e set waren beide spelers aan elkaar gewaagd. In het begin van de set waren er enkele breakkansen, maar geen van beide kon afstand nemen. Het werd duidelijk dat we afstevenden op een tiebreak. Daarin nam Topo eerst afstand: 2-5. Geerts knokte nog terug tot 4-5, maar Topo maakte het daarna af met 4-7.

Geerts leek in set 2 het noorden kwijt. In een mum van tijd stond hij 0-4 achter. Hij kon nog 1 game winnen, maar dat was slechts uitstel van executie. Geerts verloor set 2 met 1-6 en werd dus uitgeschakeld.