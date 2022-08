Simona Halep wint in Toronto, Pablo Carreno Busta laat een mindere periode achter zich

Simona Halep heeft het WTA-tornooi van Toronto op haar naam geschreven. In Montréal won Pablo Carreno Busta.

Op het WTA-tornooi van Toronto stonden de Roemeense Simona Halep en de Braziliaanse verrassing Beatriz Haddad Maia in de finale. Halep won in 3 sets: 3-6, 6-2 en 3-6. Voor Halep was het haar 1e tornooiwinst sinds Melbourne begin dit jaar. Het was al haar 24e eindzege in haar carrière.

Coco Vandeweghe en Bernarda Pera hadden voor een Amerikaanse finale in Concord gezorgd. Na 3 sets trok Vandeweghe het laken naar zich toe: 6-3, 5-7 en 6-4.

Bij de mannen was er afgelopen week maar 1 ATP-tornooi aan de gang. Het was wel het prestigieuze tornooi van Montréal. Pablo Carreno Busta won in de finale van Hubert Hurkacz: 6-3, 3-6 en 3-6. Zo maakte Carreno Busta een einde aan de ongeslagen reeks van Hurkacz in een finale (5-0). Ook beëindigde hij een mindere periode. Carreno Busta stond vorig seizoen net niet in de top 10, maar dit jaar was hij weggezakt naar plaats 23.