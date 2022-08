Belgische selectie voor de Davis Cup bekend: David Goffin leidt de selectie

De Belgische selectie voor de Davis Cup is bekend. David Goffin leidt de selectie.

Van 13 tot en met 18 september gaat de groepsfase van de Davis Cup door. België zit in groep C en neemt het op tegen Frankrijk, Duitsland en Australië. De wedstrijden gaan door in Hamburg.

Ondertussen werd de selectie bekendgemaakt. Kapitein Johan Van Herck selecteerde David Goffin, Zizou Bergs, Michael Geerts, Sander Gillé en Joran Vliegen.

Goffin leidt de selectie. Gillé en Vliegen zullen als vast duo doorheen het seizoen telkens het dubbel voor hun rekening nemen.