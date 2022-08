ATP- en WTA-ranking: status quo voor David Goffin, Elise Mertens stijgt enkele plaatsen

Een nieuwe week, een nieuwe ATP- en WTA-ranking. Die zorgden voor weinig verschuivingen.

Op de ATP-ranking veranderde er weinig aan de top. Daniil Medvedev staat nog altijd op 1. Al zag hij zijn voorsprong op Alexander Zverev zo goed als verdwijnen. Casper Ruud kwam de top 5 binnen. Pablo Carreno Busta maakte dankzij zijn tornooiwinst in Montréal een sprong voorwaarts. Hij staat nu 14e. Verder in de top 100 bleef David Goffin ongeveer staan waar hij al stond. Hij verloor 1 plaats en staat nu op plaats 62.

WTA: 3 BELGEN IN TOP 100

Iga Swiatek staat ondanks haar vroege uitschakeling in Toronto nog altijd met een straat voorsprong aan de leiding op de WTA-ranking. Nummer 2 is nog altijd Anett Kontaveit. Simona Halep won in Toronto en daardoor steeg ze 9 plaatsen. Ze staat nu 6e.

Op de WTA-ranking staan nog altijd 3 Belgen meer in de top 100. Elise Mertens steeg 4 plaatsen naar plaats 33. Ook Alison Van Uytvanck staat comfortabel in de top 100. Ze staat 42e. Greet Minnen viel buiten de top 100. Ze staat nu op plaats 109. Maryna Zanevska loste haar af en staat op plaats 97.