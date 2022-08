Belgisch tennisnieuws: Goffin maakt achterstand goed en haalt hoofdtabel Cincinnati, Benoît toernooiwinnares in België

Er is weer wat Belgisch tennisnieuws te melden. David Goffin en Marie Benoît hadden beiden een wedstrijd op het programma staan.

David Goffin had in de kwalificaties in Cincinnati reeds eenvoudig de Fransman Hugo Gaston opzij gezet met 6-1 en 6-0. In de volgende kwalificatieronde wenkte een wedstrijd tegen Tseng met als inzet een plek op de hoofdtabel. Door de regen moesten beide spelers echter geduld tonen en was het wachten eer ze op de baan konden komen.

Met wat uitstel konden Goffin en Tseng er dan toch aan beginnen. In de eerste zes spelletjes hielden ze mekaar perfect in evenwicht, tot Goffin twee keer op rij serviceverlies leed. Dat bracht hem op een set achterstand, maar Goffin herpakte zich en zorgde ruimschoots voor het betere tennis in het vervolg van de partij. Goffin won met 3-6, 6-3 en 6-0 en plaatste zich zo voor de hoofdtabel op het ATP-toernooi van Cincinnati.

BENOÎT DE BESTE IN KOKSIJDE

In België stond Marie Benoît dan weer in de finale van het ITF-toernooi in Koksijde. Enkel Julia Riera stond nog tussen haar en de titel. Het was enige tijd een gelijkopgaande strijd. Bij 5-4 kwam Benoît wel al vier keer op setbal. Een teken dat ze de druk aan het opvoeren was en dat rendeerde even later ook. In de tweede set boog Benoît een 0-2-achterstand om in winst. Met 7-5 en 6-3 stak Benoît de titel op zak.