Voor tweede toernooi op rij vroegtijdige uitschakeling van nummer 1 van de wereld Iga Świątek

Plots loopt het niet zo lekker meer voor nummer 1 van de wereld Iga Świątek, die vroegtijdig werd uitgeschakeld in Toronto, net zoals dat de week voordien in Warschau het geval was.

In de achtste finales in Toronto moest Świątek het opnemen tegen Beatriz Haddad Maia, het nummer 24 op de wereldranglijst. De Braziliaanse had aan één break genoeg om de eerste set naar haar hand te zetten. Eens ze die geforceerd had, kwam ze op de eigen service niet meer in de problemen.

Świątek was het aan haar status uiteraard wel verplicht om iets terug te doen en dat gebeurde ook. Bij 2-2 in de tweede set plaatste de Poolse een tussenspurt. Via drie gewonnen games op rij ging het naar 2-5 en een opslagbeurt later was het 3-6.

HADDAD MAIA MAAKT VERSCHIL AAN EIND DERDE SET

Zo leek Świątek toch een ommekeer in gang te hebben gezet, maar in het begin van de tweede set was het toch weer Haddad Maia die afstand nam. Świątek kwam wel nog een keertje terug, aan het einde maakte Haddad Maia dan definitief het verschil. Eindstand: 6-4, 3-6 en 7-5 en dus een exit voor de nummer 1 op de ranking in de achtste finales. In Warschau had Świątek verloren in de kwartfinales.