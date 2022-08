Marie Benoit wint een uitputtingsslag van meer dan 3 uur in Koksijde

Marie Benoit heeft de halve finales op het ITF-tornooi van Koksijde bereikt. Ze had daarvoor meer dan 3 uur nodig.

In Koksijde is er een ITF-tornooi bezig. Marie Benoit stond in de kwartfinales. In de vorige rondes ging ze telkens vlot door. In de kwartfinales moest ze spelen tegen landgenote Magali Kempen.

Het werd meteen duidelijk dat het voor Benoit geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Ze verloor meteen haar opslagspel. Ze kon meteen rebreaken en stoomde door naar een 4-1-voorsprong. Kempen kwam terug en ze stonden weer on serve, maar daarna volgde een spervuur aan breaks en rebreaks. Benoit won uiteindelijk het pleit: 6-4.

Set 2 was meer gelijkopgaand. Benoit en Kempen behielden telkens hun opslagspel. Er waren nauwelijks breakkansen. Bij 4-4 verzilverde Kempen toch een breakkans en ze won uiteindelijk de set met 4-6.

In de beslissende set lieten beide speelsters weinig ruimte. Een break werd meteen weer ongedaan gemaakt. Het leek erop dat we naar een tiebreak zouden gaan, maar bij 6-5 dwong Benoit enkele matchpunten af. De 1e was meteen de goede: 7-5.