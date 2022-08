Toernooi van Toronto gaat verder zonder Serena maar met Gauff, Belgisch onderonsje in kwartfinales in Koksijde

Het toernooi van Toronto blijft verder gaan. Zonder Serena Williams inmiddels, maar met Cori Gauff, die Sabalenka uitschakelde. In eigen land komt er een Belgisch onderonsje aan op het ITF-toernooi van Koksijde.

Serena Williams kondigde onlangs aan dat ze na de US Open stopt met tennissen. In Toronto was de Amerikaanse overigens ook van de partij, maar daar geraakte ze niet heel ver. De Zwitserse Belinda Bencic zette haar opzij in de tweede ronde met 6-2 en 6-4. Williams kreeg nadien wel een staande ovatie van het publiek.

© photonews

Inmiddels is weer een dagsessie begonnen op het WTA-toernooi van Toronto. De eerste affiche was een ontmoeting tussen nummer 6 Aryna Sabalenka en nummer 11 van de wereld Cori Gauff. Laatstgenoemde stond een set en 3-0 voor, maar Sabalenka begon aan een comeback en ging erop en erover. Hierna toonde Gauff dan weer vechtlust. De Amerikaanse won de achtste finale met 7-5, 4-6 en 7-6 (7/4).

Ook in ons eigen land wordt er getennist, op het ITF-toernooi van Koksijde. Op het gravel in Koksijde moest Marie Benoît afrekenen met de Japanse Matsuda en dat ging behoorlijk vlotjes. Benoît schaarde zich met 6-4 en 6-2 bij de beste acht. Ook Magali Kempen is hierin geslaagd. Beide landgenotes nemen het in de kwartfinales tegen mekaar op in een Belgisch onderonsje.