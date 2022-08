Elise Mertens ook uitgeschakeld in dubbelspel Toronto

Nadat Elise Mertens uitgeschakeld was in het enkelspel verloor ze ook in het dubbelspel.

Elise Mertens verloor op het WTA 1.000-toernooi van Toronto in Canada de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner Veronika Kudermetova was ze het eerste reekshoofd in Canada. Ze verloren na 1.15 uur spelen met 3-6, 6-4 en 10-8 van de Amerikaanse Madison Keys en de Indiase Sania Mirza. In het enkelspel had Elise Mertens eerder op de dag in de tweede ronde verloren van Camila Giorgi.